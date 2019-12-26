Стали известны составы команд на ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ

ТАСС, 26 декабря. Олимпийские чемпионы Вадим Шипачев, Кирилл Капризов и Сергей Мозякин вошли в состав команд на ФОНБЕТ Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который в 2020 году пройдет в Москве. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Выбор участников Матча звезд проходит в три этапа, первыми свой выбор сделали болельщики, выбрав путем голосования по одному голкиперу, одному защитнику и одному нападающему в команду каждого дивизиона. Затем аналогичный выбор сделали представители СМИ, а последние 16 хоккеистов были выбраны решением КХЛ. Также команды будут усилены четырьмя лучшими игроками Кубка вызова Молодежной хоккейной лиги, который состоится 12 января.

В команде дивизиона Боброва сыграют голкиперы Юлиус Гудачек ("Спартак") и Александр Самонов (петербургский СКА), защитники Юусо Хиетанен (московское "Динамо"), Микко Лехтонен ("Йокерит") и Яков Рылов ("Спартак") и нападающие Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин (оба - московское "Динамо"), Лаурис Дарзиньш (рижское "Динамо), Даниил Вовченко ("Северсталь") и Владимир Ткачев (СКА).

В дивизионе Харламова в состав вошли вратари Тимур Билялов ("Ак Барс"), Якуб Коварж ("Автомобилист"), защитники Кристиан Хенкель ("Ак Барс"), Юрки Йокипакка ("Сибирь"), Ник Бэйлен ("Трактор") и форварды Найджел Доус ("Автомобилист"), Сергей Мозякин ("Металлург"), Данис Зарипов ("Ак Барс"), Павел Порядин ("Нефтехимик") и Павел Дацюк ("Автомобилист").

От дивизиона Чернышева выступят голкиперы Юха Метсола ("Салават Юлаев"), Игорь Бобков ("Авангард), защитники Вячеслав Войнов ("Авангард"), Даррен Диц ("Барыс"), Адам Альмквист ("Адмирал") и нападающие Кирилл Семенов ("Авангард"), Никита Сошников и Линус Умарк ("Салават Юлаев"), Брэндон Ип ("Куньлунь"), Гинек Зогорна ("Амур").

От дивизиона Тарасова в Матче звезд КХЛ примут участие вратари Илья Коновалов ("Локомотив"), Илья Сорокин (ЦСКА), защитники Илья Шинкевич ("Витязь"), Чарлз Геноуэй ("Торпедо"), Мэт Робинсон (ЦСКА), нападающий Вячеслав Грецкий (минское "Динамо"), Кирилл Капризов (ЦСКА), Стефан Да Коста ("Локомотив"), Александр Семин ("Витязь") и Мальте Стрёмвалль ("Сочи").

Матч звезд КХЛ пройдет в Москве на "ВТБ-Арене". Неделя звезд включает в себя матч на Кубок вызова, Матч звезд Женской хоккейной лиги (12 января), мастер-шоу (18 января) и Матч звезд КХЛ (19 января).