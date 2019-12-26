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Зимние олимпийские виды спорта

Пилот Гайтюкевич заменит Андрианова на этапе Кубка мира по бобслею в Винтерберге

Этап пройдет с 3 по 4 января

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Этап Кубка мира по бобслею, который пройдет в начале января в немецком Винтерберге, станет первым стартом столь высокого уровня для российского пилота Ростислава Гайтюкевича, который весной сумел стать лучшим на чемпионате России в двойках. Как сообщил ТАСС главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан, Гайтюкевич выступит вместо Максима Андрианова, который представлял Россию на первых двух этапах Кубка мира, проходивших в США.

Этап Кубка мира по бобслею в Винтерберге пройдет с 3 по 4 января, спортсмены оба дня будут выяснять сильнейших в заездах экипажей-четверок. 4 января в рамках этапа Кубка мира будут разыграны медали чемпионата Европы.

"Тренерский штаб принял решение, что вместо Андрианова в Винтерберге выступит Гайтюкевич, - заметил Чабан. - Таким образом, в Винтерберге Россию будут представлять экипажи Гайтюкевича и Алексея Стульнева". По информации ТАСС, причиной замены стал тот факт, что в Винтерберге пройдет юниорский чемпионат мира, где перед Гайтюкевичем будет стоять задача побороться за самые высокие места. А этап Кубка мира станет отличной возможностью еще лучше подготовиться к юниорскому мировому первенству.

Чемпионат Европы по бобслею и скелетону пройдет с 14 по 16 февраля в латвийской Сигулде. Однако в связи с особенностями профиля латвийской трассы и отсутствием возможности проводить на ней соревнования четверок, медали европейского первенства в этой дисциплине будут разыграны 4 января в Винтерберге.

25-летний Гайтюкевич на юниорском ЧМ-2019 в Германии вместе с разгоняющим Алексеем Зайцевым стал третьим в соревнованиях экипажей-двоек.

Юниорский чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдет в Винтерберге с 8 по 9 февраля. Местом проведения взрослого мирового первенства станет немецкий Альтенберг (с 22 февраля по 1 марта).

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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