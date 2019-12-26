Хузина заменит Тарарыченкову в сборной России по скелетону на этапе КМ в Винтерберге

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Рената Хузина заменит Алину Тарарыченкову в составе сборной России по скелетону на следующем этапе Кубка мира, который пройдет в немецком Винтерберге. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан.

"По итогам выступления наших спортсменов на декабрьских этапах Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде и этапах Интерконтинентального кубка тренерский штаб сборной России принял решение внести изменение в состав команды на Кубок мира, вместо Тарарыченковой в Винтерберге выступит Хузина, - отметил Чабан. Но я не могу говорить, что причиной замены стали именно результаты. Мы дали возможность юной Тарарыченковой попробовать себя на этапах Кубка мира, а сейчас она будет выступать на этапах Кубка Европы и готовиться к юниорскому мировому первенству".

25-летняя Хузина на этапах Интерконтинентального кубка - 2019/20 трижды становилась призером (два раза - второе место и один раз - третье). Тарарыченкова, которой 29 марта исполнится 20 лет, на первом этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде заняла 21-е место, на втором - 14-е.

В состав сборной России по скелетону также входят действующие обладатели Кубка мира Елена Никитина и Александр Третьяков, серебряный призер ЧМ-2019 Никита Трегубов, Юлия Канакина и Евгений Рукосуев.

Этап Кубка мира по бобслею и скелетону пройдет в Винтерберге с 3 по 5 января.