Самарин заявил, что не показал своего уровня в короткой программе на чемпионате России

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Александр Самарин не смог показать своего уровня в короткой программе на чемпионате России в Красноярске, не сделав чисто ни одного прыжка. Об этом сам спортсмен рассказал журналистам.

Серебряный призер чемпионата Европы допустил степ-ауты (касание льда второй ногой в попытке сохранить равновесие на всех трех прыжках), остался без каскада и получил 80,68 балла.

"Нечего оценивать, ни одного чистого прыжка, не тот уровень немного, я пока сам не понимаю [почему такое произошло], - сказал Самарин. - Но шанс есть всегда - все будет завтра".

На вопросы журналистов, не стоит ли поменять сложный контент программ, Самарин отметил: "Я отвечал на эти вопросы уже много раз - поменять контент мыслей не было".

Спортсмен отметил, что не испытывает проблем из-за разницы во времени между Красноярском и Москвой: "Это не первый мой перелет, и это не помешало. А по условиям и атмосфере все шикарно - мне еще на Универсиаде здесь понравилось: классно встречают, тепло принимают. Спасибо зрителям, что приходят и болеют за нас".

Произвольную программу одиночники представят на чемпионате России 27 декабря.