{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат России по фигурному катанию

Дебютанту чемпионата России фигуристу Самсонову интересно выступать со взрослыми

Во время короткой программы спортсмен упал с тройного акселя, получив за свой прокат 80,88 балла

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Самому юному из участников чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске 14-летнему Даниилу Самсонову интересно выступать на таком турнире. Об этом он сообщил после своего проката в короткой программе на турнире, стартовавшем на арене "Платинум".

Самсонов справился с четверным лутцем, однако упал с тройного акселя, получив за свой прокат 80,88 балла.

"Мне не страшно - пытался отключить себя от этой обстановки. Мне интересно здесь выступать, это первый взрослый чемпионат России для меня. Не все получилось, будем работать", - сказал Самсонов.

Пока спортсмен не очень понимает, что могло ему помешать. "На тренировках обычно получается. Тренеры перед прокатом сказали мне, что не надо падать с этого прыжка, потому что я прекрасно умею его делать", - отметил фигурист.

Теги
Чемпионат России по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
Евро-2020
Кабмин утвердил правила выезда из России для гостей чемпионата Европы по футболу 2020 года
Для выезда из России иностранцам необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС