Дебютанту чемпионата России фигуристу Самсонову интересно выступать со взрослыми

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Самому юному из участников чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске 14-летнему Даниилу Самсонову интересно выступать на таком турнире. Об этом он сообщил после своего проката в короткой программе на турнире, стартовавшем на арене "Платинум".

Самсонов справился с четверным лутцем, однако упал с тройного акселя, получив за свой прокат 80,88 балла.

"Мне не страшно - пытался отключить себя от этой обстановки. Мне интересно здесь выступать, это первый взрослый чемпионат России для меня. Не все получилось, будем работать", - сказал Самсонов.

Пока спортсмен не очень понимает, что могло ему помешать. "На тренировках обычно получается. Тренеры перед прокатом сказали мне, что не надо падать с этого прыжка, потому что я прекрасно умею его делать", - отметил фигурист.