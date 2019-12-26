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Зимние олимпийские виды спорта

Биатлонистка Кайшева выиграла индивидуальную гонку на "Ижевской винтовке"

Второй стала Виктория Сливко, третьей - Евгения Павлова

ТАСС, 26 декабря. Биатлонистка Ульяна Кайшева заняла первое место в индивидуальной гонке на дистанции 15 км на "Ижевской винтовке". Соревнования проходят в Ижевске.

25-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 44 минуты 57,4 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала Виктория Сливко (отставание - 59,5 секунды, 2 промаха), третьей - Евгения Павлова (+1.04,5; 2).

"Ижевская винтовка" является отборочным турниром для попадания в заявку сборной России на этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). В этом году в соревнованиях примут участие более 180 спортсменов - представителей 25 регионов. Турнир завершится 28 декабря.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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