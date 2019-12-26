Биатлонистка Кайшева выиграла индивидуальную гонку на "Ижевской винтовке"

ТАСС, 26 декабря. Биатлонистка Ульяна Кайшева заняла первое место в индивидуальной гонке на дистанции 15 км на "Ижевской винтовке". Соревнования проходят в Ижевске.

25-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 44 минуты 57,4 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала Виктория Сливко (отставание - 59,5 секунды, 2 промаха), третьей - Евгения Павлова (+1.04,5; 2).

"Ижевская винтовка" является отборочным турниром для попадания в заявку сборной России на этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). В этом году в соревнованиях примут участие более 180 спортсменов - представителей 25 регионов. Турнир завершится 28 декабря.