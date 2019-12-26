Каргинов: некоторые спецучастки на "Дакаре" вынудят принимать нестандартные решения

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Спецучастки на ралли-марафоне "Дакар" 2020 года очень разнообразные, на некоторых из них нужно будет принимать нестандартные решения. Такое мнение на пресс-конференции высказал пилот команды "Камаз-мастер" Андрей Каргинов.

Ралли-марафон "Дакар" впервые в истории пройдет на территории Саудовской Аравии. Старт гонки будет дан 5 января в городе Джидда, а завершится соревнование 17 января в Эр-Рияде, столице арабского государства. Общая протяженность ралли-рейда составит 7900 км, из которых 5000 км придутся на 12 скоростных спецучастков.

"Регион очень разнообразный, интересный, большой. Первую половину мы будем ехать вдоль моря, что будет показывать красивую картинку, - сказал Каргинов. - Мы в предвкушении общения с местными жителями. С удовольствием едем, хотим увидеть новый регион".

"Что касается трасс, то это полное разнообразие, которое имеется в нашей категории. Где-то нужно будет принимать нестандартные решения, будут и скоростные участки. У нас огромный опыт езды по дюнам примерно в том регионе - в ОАЭ. Есть какая-то осторожность, что может что-то пойти не так, но мы привыкли справляться с этими ситуациями", - добавил Каргинов.

Каргинов является победителем "Дакара" 2014 года в зачете грузовиков.