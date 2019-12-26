СМИ: футболист Холанд перейдет в "Манчестер Юнайтед" только в случае ухода Погба

ТАСС, 26 декабря. Переход норвежского нападающего австрийского футбольного клуба "Зальцбург" Эрлинга Холанда в английский "Манчестер Юнайтед" может стать возможен только в случае ухода полузащитника англичан Поля Погба. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Mirror.

По информации источника, высшее руководство "Манчестер Юнайтед" обеспокоено тем, что итальянский агент обоих игроков Мино Райола, который также является агентом многих других звезд мирового футбола, может помочь команде с трансфером 19-летнего форварда, но при условии, что другой его подопечный покинет клуб.

Холанд выступает за "Зальцбург" с 1 января 2019 года, за это время он провел в составе клуба 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал семь результативных передач. Он является чемпионом Австрии и обладателем кубка страны. За национальную сборную Норвегии он провел два матча.

Ранее сообщалось, что 26-летний Погба отказывается выступать за "Манчестер Юнайтед", который представляет с 2016 года, из-за интереса испанского "Реала". В составе английской команды он стал обладателем Кубка английской лиги и победителем Лиги Европы. Также он выступал за итальянский "Ювентус", с которым стал четырехкратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка Италии и трехкратным обладателем Суперкубка Италии. В 2018 году Погба стал чемпионом мира в составе сборной Франции.