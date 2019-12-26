{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ралли Дакар

Сотников: экипажи команды "Камаз-мастер" в хорошей форме подошли к "Дакару"

Команда будет представлена на "Дакаре" четырьмя экипажами

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Все экипажи команды "Камаз-мастер" в хорошей форме подошли к ралли-марафону "Дакар". Об этом на пресс-конференции рассказал пилот команды Дмитрий Сотников.

Ралли-марафон "Дакар" впервые в истории пройдет на территории Саудовской Аравии. Старт гонки будет дан 5 января в Джидде, а завершится соревнование 17 января в Эр-Рияде. Общая протяженность ралли-рейда составит 7900 км, из которых 5000 км придутся на 12 скоростных спецучастков.

"Это будет Дакар на физическую выносливость, поэтому последние сборы ориентировались на общую физическую подготовку. Думаю, ребята подошли в хорошей форме. Это проверим уже на "Дакаре", - отметил Сотников.

Команда "Камаз-мастер" будет представлена на "Дакаре" четырьмя экипажами - Эдуарда Николаева, Сотникова, Андрея Каргинова и Антона Шибалова. В ралли-марафоне примут участие более 350 экипажей, которые выступят в пяти классах: мотоциклы, квадроциклы, багги, автомобили, грузовики. Российские представители выйдут на старт во всех зачетах, кроме соревнования на квадроциклах.

Реклама на ТАСС
Евро-2020
Кабмин утвердил правила выезда из России для гостей чемпионата Европы по футболу 2020 года
Для выезда из России иностранцам необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС