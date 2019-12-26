Сотников: экипажи команды "Камаз-мастер" в хорошей форме подошли к "Дакару"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Все экипажи команды "Камаз-мастер" в хорошей форме подошли к ралли-марафону "Дакар". Об этом на пресс-конференции рассказал пилот команды Дмитрий Сотников.

Ралли-марафон "Дакар" впервые в истории пройдет на территории Саудовской Аравии. Старт гонки будет дан 5 января в Джидде, а завершится соревнование 17 января в Эр-Рияде. Общая протяженность ралли-рейда составит 7900 км, из которых 5000 км придутся на 12 скоростных спецучастков.

"Это будет Дакар на физическую выносливость, поэтому последние сборы ориентировались на общую физическую подготовку. Думаю, ребята подошли в хорошей форме. Это проверим уже на "Дакаре", - отметил Сотников.

Команда "Камаз-мастер" будет представлена на "Дакаре" четырьмя экипажами - Эдуарда Николаева, Сотникова, Андрея Каргинова и Антона Шибалова. В ралли-марафоне примут участие более 350 экипажей, которые выступят в пяти классах: мотоциклы, квадроциклы, багги, автомобили, грузовики. Российские представители выйдут на старт во всех зачетах, кроме соревнования на квадроциклах.