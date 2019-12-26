Сериал о гоночной команде "Камаз-мастер" выйдет на экраны в начале осени 2020 года

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Выход первой серии сериала о российской гоночной команде "Камаз-мастер" запланирован на осень 2020 года. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель команды Владимир Чагин.

О создании сериала было объявлено летом. Продюсером выступит Федор Бондарчук. Сериал планируется показывать на телеканале НТВ.

"Мы в ожидании начала съемочного процесса, он начнется в конце января следующего года совместно с компанией Федора Бондарчука. Это для нас будет новый опыт - соединение спорта и киноиндустрии, будет интересно увидеть себя через призму кинематографа, - сказал Чагин. - Сейчас утверждены уже актеры, запланированы четыре этапа съемочного периода. Первая серия должна выйти в начале осени следующего года".

Экипажи "Камаз-мастер" 16 раз выигрывали ралли-марафон "Дакар".