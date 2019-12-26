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Чемпионат России по фигурному катанию

Фигурист Игнатов: не думаю о попадании в сборную, выступая на чемпионате России

Спортсмен лидирует после короткой программы

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Макар Игнатов не думает о попадании в национальную сборную, выступая на чемпионате России в Красноярске, а просто старается делать свой максимум. Об этом Игнатов рассказал журналистам после выступления с короткой программой на турнире, стартовавшем на льду арены "Платинум" в Красноярске.

Игнатов справился в прокате с каскадом четверной сальхов-тройной тулуп, но сделал помарку при приземлении с четверного тулупа. После чего хорошо сделал тройной аксель, получив за свое выступление 88,88 балла, что стало лучшим результатом.

"Вообще-то я люблю число семь, но восьмерка - это в некоторой степени бесконечность, некий символизм присутствует, - сказал Игнатов. - Мне здесь хочется сделать все, что я могу, я не думаю о том, попаду или не попаду в сборную [по итогам чемпионата]".

"Сейчас я катался где-то на 65 процентов по технике, по эмоциям - чуть-побольше - это эмоциональный старт. Была какая-то усталость, но тут приятно выступать", - подчеркнул фигурист.

Тренерский совет Федерации фигурного катания на коньках России определится с составом сборной на чемпионат Европы 29 декабря, когда состоится тренерский совет и заседание исполкома федерации.

Теги
Чемпионат России по фигурному катанию
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