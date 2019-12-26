Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Фигурист Макар Игнатов занимает первое место после короткой программы в мужских одиночных соревнованиях чемпионата России. Турнир проходит в Красноярске.

По итогам короткой программы 19-летний фигурист получил 88,88 балла, что является лучшим результатом в его карьере. Вторым стал Андрей Мозалев (88,34 балла), третьим - Петр Гуменник (88,06 балла). Дмитрий Алиев занял четвертое место (87,35), Андрей Лазукин - пятое (85,56), Даниил Самсонов - седьмое (80,88), Александр Самарин - восьмое (80,68).

Игнатов является бронзовым призером этапа Гран-при 2019 года в Москве, в финал серии фигурист пробиться не сумел. Его лучшим результатом на первенствах России является 12-е место в сезоне-2017/18.

Произвольную программу мужчины покажут 27 декабря. Чемпионат России завершится 29 декабря показательными выступлениями.