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Чемпионат России по фигурному катанию

Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию

Вторым стал Андрей Мозалев, третьим - Петр Гуменник
Макар Игнатов AP Photo/Toru Hanai
Описание
Макар Игнатов
© AP Photo/Toru Hanai

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Фигурист Макар Игнатов занимает первое место после короткой программы в мужских одиночных соревнованиях чемпионата России. Турнир проходит в Красноярске.

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По итогам короткой программы 19-летний фигурист получил 88,88 балла, что является лучшим результатом в его карьере. Вторым стал Андрей Мозалев (88,34 балла), третьим - Петр Гуменник (88,06 балла). Дмитрий Алиев занял четвертое место (87,35), Андрей Лазукин - пятое (85,56), Даниил Самсонов - седьмое (80,88), Александр Самарин - восьмое (80,68).

Игнатов является бронзовым призером этапа Гран-при 2019 года в Москве, в финал серии фигурист пробиться не сумел. Его лучшим результатом на первенствах России является 12-е место в сезоне-2017/18.

Произвольную программу мужчины покажут 27 декабря. Чемпионат России завершится 29 декабря показательными выступлениями.

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Чемпионат России по фигурному катанию
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