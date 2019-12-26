Фигурист Мозалев заявил, что не растерял крепости духа на дебютном чемпионате России

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Дебютант чемпионата России по фигурному катанию 16-летний Андрей Мозалев не изменил своего отношения к выступлениям после юниорского катания, сохранив крепость духа. Об этом Мозалев рассказал журналистам после своего выступления с короткой программой на чемпионате, стартовавшем в Красноярске.

В своем выступлении Мозалев выполнил четверной тулуп, тройной аксель, но допустил помарку на каскаде из тройного лутца и тройного тулупа. За свой прокат Мозалев получил 88,34 балла.

"Давление присутствовало, но я старался не обращать на это внимание и делать свое дело. Духом я крепок так, как и на юниорском уровне - все точно так же: я не смотрю на соперников и стараюсь делать свое дело", - сказал Мозалев.

Однако спортсмен не очень доволен своей короткой программой: "Была помарка на каскаде, и вращение было "не очень". Но кататься было хорошо, все устраивало. Да, баллы достойные, но могло быть и лучше".

Мозалев был вторым в юниорском финале Гран-при нынешнего сезона.