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Кубок мира по биатлону

Биатлонистка Сливко намерена попасть в состав сборной России на январские этапы Кубка IBU

В четверг она заняла второе место в индивидуальной гонке на "Ижевской винтовке"
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, Ульяна Кайшева, Виктория Сливко, Евгения Павлова и министр спорта Удмуртии Александр Варшавский Георгий Поветкин/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, Ульяна Кайшева, Виктория Сливко, Евгения Павлова и министр спорта Удмуртии Александр Варшавский
© Георгий Поветкин/ТАСС

ИЖЕВСК, 26 декабря. /ТАСС/. Биатлонистка Виктория Сливко, которая завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке на "Ижевской винтовке", надеется по результатам стартов попасть в состав сборной России на январские этапы Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), а в дальнейшем на этапы Кубка мира. На данный момент спортсменка физически чувствует себя лучше, чем на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, сообщила ТАСС в четверг Сливко.

В четверг в Удмуртии в рамках "Ижевской винтовки" состоялась индивидуальная гонка у женщин на дистанции 15 км. Победительницей стала 25-летняя Ульяна Кайшева, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала Сливко (отставание - 59,5 секунды, 2 промаха), третьей - Евгения Павлова (+1.04,5; 2).

"Конечно же, у меня минимальная [цель] - уехать на Кубок IBU, потому что с него ты можешь попасть на Кубок мира. Поставлю пока задачу уехать на IBU, дальше буду максимально работать, разгоняться и показывать результаты", - сказала Сливко.

Она также уточнила, что готова бороться в дальнейшем за место в составе основной сборной на соревнования мирового уровня и физически чувствует себя лучше, чем во время спринтерской и индивидуальной гонок на первом этапе Кубка мира. "Я чувствую себя намного лучше по сравнению с гонками в Эстерсунде, думаю, что с каждым днем [физическая форма] будет лучше и лучше", - добавила Сливко.

В конце декабря правление Союза биатлонистов России утвердило состав сборной для участия в январских этапах Кубка IBU. В мужскую команду попали Семен Сучилов, Кирилл Стрельцов и Василий Томшин, в женскую - Екатерина Глазырина, Анастасия Поршнева, Полина Шевнина и Анна Никулина. Еще три спортсмена в мужской резервной сборной и два в женской будут названы по окончании "Ижевской винтовки".

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Кубок мира по биатлону
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