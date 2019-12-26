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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Власти Екатеринбурга ждут решения по Универсиаде-2023 после санкций WADA

Решение исполкома WADA вступит в силу только с одобрения Спортивного арбитражного суда в Лозанне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга ждут решения о проведении Универсиады в 2023 году после санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) к российскому спорту. Об этом журналистам сообщил глава Екатеринбурга Александр Высокинский на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в четверг.

Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады). Решение исполкома WADA вступит в силу только с одобрения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. Российская сторона оспорит решение в CAS.

"Сегодня идет процесс обсуждения решений WADA. Будет принято решение - будем исходить из этого", - сказал Высокинский.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2018 года на исполкоме Международной федерации университетского спорта. Россия примет летнюю Универсиаду второй раз. В предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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