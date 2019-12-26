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Футбол в России

ФК "Сочи" попросил РПЛ рассмотреть возможность расширения чемпионата России

В настоящее время в Российской премьер-лиге играет 16 клубов

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Сочи" обратился в Российскую премьер-лигу (РПЛ) с просьбой рассмотреть возможность расширения элитного дивизиона чемпионата России до 18 команд. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

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В настоящее время в чемпионате России играет 16 клубов. По итогам сезона две команды вылетают из Российской премьер-лиги напрямую, еще две играют стыковые матчи с соперниками, занявшими третье и четвертое места в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги.

"Мы обращались с такой просьбой. Этот вопрос будет рассматриваться, а насколько он будет решен, не могу сказать. Речь идет, думаю, о следующем сезоне. Что касается того, удовлетворят ли нашу просьбу, то все зависит от количества клубов, это неоднократно обсуждалось", - сказал Рубашко.

18 команд в элитном дивизионе чемпионата России играло в 1993, 1996 и 1997 годах.

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Российский футбол
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