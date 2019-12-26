Загорски и Гурейро заявили, что научились внимательности в мелочах перед выходом на лед

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, выступающие в танцах на льду, стали более внимательными к мелочам на костюмах после ошибки на этапе Гран-при во Франции. Об этом они сообщили журналистам после ритм-танца на чемпионате России в Красноярске.

За свой прокат фигуристы получили 77,38 балла. На французском этапе Гран-при, который прошел в ноябре, у Гурейро в ритм-танце оторвалась пуговица, из-за чего они были оштрафованы на один балл.

"Как обезопасить себя от ошибок, как та - с пуговицей? Тренеры зашивали у нас тут, но это все равно не спасло, - сказал Гурейро. - Ну и скотч [для фиксации шнурков на ботинках] - мой друг".

"Мы проверяем раз 30 все", - добавила Загорски.

Также фигуристы рассказали о впечатлениях от выступления в ритм-танце на национальном чемпионате. "Нам понравилось, в этом году тут была Универсиада, но мы в ней не участвовали, классно тут оказаться, - сказал Гурейро. - На жеребьевке прослушали информацию по Красноярску, было круто, единственное - жарковато тут бывает, но это ничего, арена хорошо встречала. С технической точки зрения мы не знаем, не видели уровней, сегодня тренеры хотели, чтобы мы катались эмоционально, и у нас получилось, но, возможно, были шероховатости".