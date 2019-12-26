Кемеровская область подала заявку на проведение Кубка мира - 2021 по хоккею с мячом

ТАСС, 26 декабря. Кемеровская область подала заявку на организацию Кубка мира - 2021 года среди клубов по хоккею с мячом. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

По итогам заявочной кампании на 2020 год в ФХМР не поступило заявок ни от клубов, ни от регионов страны на проведение Кубка мира - 2020. В октябре сообщалось, что Россия готова к проведению турнира в 2020 году, который традиционно проходил в Швеции. Инициатива по организации соревнований за пределами Швеции была выдвинута ФХМР на заседании исполкома Международной федерации бенди.

Кубок мира проводится ежегодно с 1974 года, ранее турнир проходил лишь в трех шведских городах. С 1974 по 2008 год турнир проходил в Юсдале, а с 2009 года хозяином стал Сандвикен, однако в 2008 году турнир был частично перенесен в Эдсбюн из-за теплой погоды и неготовности льда на арене в Юсдале. За 45-летнюю историю главный приз выигрывали 17 клубов: 11 из них представляли Швецию (32 победы), пять - Россию (12), еще одним обладателем трофея стала команда из Финляндии (в 1976 году победу одержал ОЛС).