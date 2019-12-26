Гонщик Шварцман отметил, что практически не ошибался в прошедшем сезоне "Формулы-3"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российский пилот Роберт Шварцман практически не допускал ошибок в завершившемся сезоне гоночной серии "Формула-3". Такое мнение он высказал журналистам.

В 2019 году Шварцман, который является членом программы развития российского автоспорта SMP Racing и академии команды "Формулы-1" "Феррари", стал чемпионом "Формулы-3". 20-летний пилот выиграл три гонки и еще семь раз поднимался на подиум.

"Я оцениваю прошедший год на 9 баллов из 10. Были недочеты, но я рад, что смог добиться прогресса, - сказал Шварцман. - Вторая половина сезона была очень хорошей, я был стабилен. У меня не было ошибок, кроме одной - на гонке в Венгрии, хотя в прошлом году у меня было немало ошибок".

В 2020 году Шварцман примет участие в серии "Формула-2", где его партнером по команде Prema будет сын семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер.