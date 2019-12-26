Фигуристы Синицина и Кацалапов идут первыми после ритм-танца на чемпионате России

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимаю первое место после ритм-танца на чемпионате России. Соревнования проходят в Красноярске.

По итогам ритм-танца Синицина и Кацалапов показали результат 88,43 балла. Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин (86,13 балла), третьими идут Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (77,38).

24-летняя Синицина и 28-летний Кацалапов являются серебряными призерами чемпионата мира (2019) и бронзовыми призерами командного чемпионата мира (2019), они одержали победу на прошлогоднем чемпионате России. В текущем сезоне российский дуэт одержал победы на двух этапах Гран-при - в китайском Чунцине и Москве, в финале серии они стали шестыми.

Произвольный танец фигуристы представят 27 декабря. Чемпионат России завершится 29 декабря показательными выступлениями.