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Летние олимпийские виды спорта

Корреспондент ТАСС Стародубцев признан лучшим журналистом 2019 года по версии ВФЛА

Стародубцев работает в ТАСС с апреля 2013 года
Альберт Стародубцев Альберт Стародубцев/ТАСС
Описание
Альберт Стародубцев
© Альберт Стародубцев/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Корреспондент ТАСС Альберт Стародубцев победил в номинации "Лучший журналист" по итогам 2019 года по версии Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

"В журналистком активе Альберта Стародубцева множество ярких интервью, аналитических материалов и новостных статей о легкой атлетике, что сделало его поистине своим человеком в мире отечественной королевы спорта", - говорится в сообщении.

Стародубцев пришел в ТАСС в апреле 2013 года. Он успешно освещал легкоатлетические соревнования, такие как турнир в рамках Олимпийских игр - 2016, чемпионаты мира и Европы, чемпионаты России и другие.

Также Стародубцев освещал события, связанные с участием российских спортсменов на международных соревнованиях в нейтральном статусе, работу по восстановлению членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Теги
РоссияЛетние олимпийские виды спорта
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