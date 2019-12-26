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Допинг в спорте

ОКР проведет 6 января антидопинговый семинар в преддверии юношеских Олимпийских игр

Семинар пройдет в УТЦ "Новогорск"

ТАСС, 26 декабря. Олимпийский комитет России (ОКР) запланировал проведение антидопингового семинара для спортсменов в преддверии зимних юношеских Олимпийских игр - 2020. Об этом сообщает служба информации ОКР.

Семинар пройдет 6 января (18:00 мск) в УТЦ "Новогорск" в день торжественной церемонии проводов сборной России на зимние юношеские Олимпийские игры, которые состоятся в швейцарской Лозанне. В ходе семинара участники Игр узнают об особенностях процедуры допинг-контроля на предстоящих соревнованиях, а также о своих правах и обязанностях при общении с представителями антидопинговых организаций.

До этого ОКР в течение периода подготовки к соревнованиям также проводил образовательные мероприятия на регулярной основе с привлечением специалистов РУСАДА для представителей различных видов спорта, которые примут участие в Играх в Лозанне.

Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут с 9 по 22 января.

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Допинг
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