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Чемпионат России по фигурному катанию

Бойкова и Козловский: неудача в Гран-при придала мотивации перед чемпионатом России

В финале серии Гран-при спортивная пара заняла четвертое место

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Неудача в финале Гран-при придала российской спортивной паре Александры Бойковой и Дмитрия Козловского мотивации за две недели до чемпионата России. Таким мнением спортсмены поделились с журналистами после выступления с короткой программой на национальном чемпионате, стартовавшем в Красноярске.

В финале Гран-при спортсмены, выигравшие два этапа серии, завершили выступление на четвертом месте. "Всякое бывает - мы же не киборги, это нормально, - сказал Козловский. - Вон, Ханю [олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю] ошибся на чемпионате Японии, стал вторым, но мы, я думаю, еще увидим его на чемпионате четырех континентов и мира. Конечно, мы получили заряд мотивации", - сказал Козловский.

"Пинок под зад", - поправила партнерша. "Я просто пытался сказать помягче. Это все равно мотивирует, мы не унывали, погоревали немножко, но надо работать", - сказал Козловский.

В короткой программе чемпионата России пара набрала 80,39 балла. "Прокат вышел хорошим, рабочим, сдержанным, - сказал Козловский. - Думаю, что то, что от нас требовалось, мы сделали. Теперь дело за произвольной программой, у нас день перерыва - это помогает перезагрузиться", - считает Козловский.

"Это не дает расслабляться", - отметила Бойкова.

На вопросы журналистов о внутренней конкуренции, Козловский подчеркнул: "Средний класс пар определяет сборную. Высокая конкуренция демонстрирует, что школа парного катания в России - одна из самых мощных. Это хорошо, всегда хочешь соревноваться с самыми лучшими".

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Чемпионат России по фигурному катанию
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