Мишина и Галлямов назвали сбоем неудачу в короткой программе на чемпионате России

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов считают сбоем ошибки, допущенные ими в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Об этом спортсмены рассказали журналистам после выступления.

Спортсменам не удался чистый прокат - партнерша допустила сразу несколько ошибок, упав на выбросе, сорвав параллельное вращение и едва не упав на дорожке шагов. В итоге пара набрала 67,73 балла.

"Это бывает - мы не роботы, да и машины тоже дают сбой, - сказал Галлямов. - Этот день надо забыть, и к послезавтрашнему дню все по новой - мы ничего не теряем. Завтра у нас тренировка, прогуляемся по городу, чтобы разрядить обстановку и забыть чуть-чуть на день про фигурное катание".

"Возможно, иногда домашние старты немного волнительнее зарубежных - домашняя обстановка, все говорят на родном языке. Но ни на что не хочется сваливать ошибки, так получилось", - отметила Мишина.

Произвольную программу пары покажут в субботу.