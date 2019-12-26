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Футбол в России

Осуществлявшая эксплуатацию арен ЧМ-2018 компания "Спорт-Ин" прекратила существование

Все стадионы мирового первенства переданы в ведение регионов

ТАСС, 26 декабря. Компания "Спорт-Ин", выполнявшая функции заказчика по строительству стадионов чемпионата мира 2018 года по футболу и осуществлявшая их эксплуатацию, прекратила свое существование. Росимущество выпустило соответствующее распоряжение, сообщает пресс-служба компании.

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Ранее было опубликовано распоряжение правительства о передаче стадиона "Самара-Арена" в ведение Самарской области. Это последний из серии аналогичных документов, регламентирующих переход стадионов чемпионата мира регионам.

Все арены, принимавшие турнир, должны были передать в региональную собственность до 1 января.

Чемпионат мира по футболу прошел в 11 российских городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля 2018 года. Победу в финале одержала сборная Франции, со счетом 4:2 обыгравшая команду Хорватии. Сборная России добилась лучшего в новейшей истории результата - выхода в 1/4 финала мирового первенства.

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Российский футбол
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