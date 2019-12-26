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Чемпион мира по карате Евгений Мамро провел мастер-класс для школьников на Урале

Спортсмен провел мастер-класс для воспитанников социально-реабилитационного центра и школьников села Кочневское

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Заслуженный мастер спорта РФ по карате, двукратный чемпион мира и обладатель поясов чемпиона WFKO и "Битвы чемпионов X" Евгений Мамро при поддержке Уральского регионального информационного центра ТАСС провел мастер-класс для воспитанников социально-реабилитационного центра и школьников села Кочневское Свердловской области.

Мамро показал ребятам базовые удары, а также технику их отражения. Кроме того, он поделился эффективными упражнениями для развития необходимых в карате качеств - реакции, выносливости, силы. Также спортсмен продемонстрировал школьникам более сложные приемы, которыми пользуются профессионалы.

"Урок был мотивационным, я хочу, чтобы ребята занимались спортом, своим здоровьем, чтобы они следовали правильной дорогой к силе, мужеству, знаниям. Тогда в нашей жизни будет больше положительных героев. <…> Мне очень понравились ученики - все дисциплинированные, воспитанные. Я увидел в глазах ребят огонь, заинтересованность, они влюбились в карате", - поделился Мамро.

Дети также получили возможность взять автограф и пообщаться с чемпионом - их интересовали подробности боя спортсмена с японским противником Тентой Онодера в "Битве чемпионов" в Москве в марте 2018 года, первые поражения спортсмена и внутренняя борьба с собой после этого, путь до чемпионства, отношение к успеху и другое. "Ребята задали необычные, очень важные вопросы - я увидел, что они подготовились к нашей встрече", - пояснил Мамро.

По итогу отличившиеся в этом году спортивными достижениями ребята получили подарки от ТАСС, которые помогут им далее реализовываться в любимом деле. После этого педагоги центра провели для спортсмена экскурсию по социально-реабилитационному центру, накормили его домашними пельменями и шаньгами.

Уральский региональный информационный центр ТАСС совместно с известными спортсменами оказывает помощь детскому социально-реабилитационному центру в селе Кочневское. В декабре 2016 года сюда приезжал четырехкратный чемпион мира по самбо, многократный чемпион России и Европы заслуженный мастер спорта России Альсим Черноскулов, который провел для воспитанников мастер-класс по самбо. В 2017 году с ребятами встретился победитель ралли-марафона "Дакар" 2017 года в классе квадроциклов Сергей Карякин, в 2018 году - российский боксер Магомед Курбанов, владеющий поясом Всемирной боксерской организации (WBO) International в первом среднем весе. Часто навещает детдом двукратный олимпийский чемпион по биатлону депутат Госдумы Сергей Чепиков.

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