Шварцман поделился ожиданиями от предстоящего дебюта в "Формуле-2"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российский пилот Роберт Шварцман считает, что сможет с самого начала сезона показывать высокий результат в гоночной серии "Формула-2". Об этом он рассказал ТАСС.

Шварцман, который является членом программы развития российского автоспорта SMP Racing и академии команды "Формулы-1" "Феррари", в 2019 году выступал в "Формуле-3" и стал чемпионом. Следующий год он проведет в "Формуле-2".

"Времени до начала сезона в "Формуле-2" очень мало. Но я хочу сразу быть быстрым и при этом не совершать ошибок, - сказал 20-летний гонщик. - Возможно, поначалу у меня не будет супертемпа, чтобы спокойно выигрывать, но мне надо будет обязательно набирать очки. Я уверен, что по ходу сезона я буду прогрессировать и в конце чемпионата эти очки могу сыграть очень важную роль".

В 2020 году напарником Шварцмана по команде Prema будет немец Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахер. В 2018 году они вместе выступали в "Формуле-3". Тогда россиянин оказался третьим по итогам чемпионата, а немецкий гонщик завоевал титул и перешел в "Формулу-2", где занял 12-е место по итогам сезона-2019. Шумахер ранее заявлял, что рассчитывает стать чемпионом "Формулы-2" в 2020 году.

"На мой взгляд, он не изменился, каким он был в "Формуле-3", таким он и остался. Он мой соперник и теперь однокомандник. Конечно, мы боремся как за чемпионство в "Формуле-2", так и за место в "Формуле-1" в будущем. Он сильный пилот, но для меня он такой же соперник, как и все остальные", - сказал Шварцман.

Первый этап нового сезона "Формулы-2" пройдет 20-22 марта в Бахрейне.