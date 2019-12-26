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КХЛ

"Салават Юлаев" с поражения от "Амбри-Пиотты" стартовал на Кубке Шпенглера по хоккею

Встреча завершилась со счетом 1:4

ТАСС, 26 декабря. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" проиграл швейцарской "Амбри-Пиотте" со счетом 1:4 в стартовом матче Кубка Шпенглера. Турнир проходит в Швейцарии.

В составе российской команды заброшенной шайбой отметился Евгений Лисовец (39-я минута), у "Амбри-Пиотты" отличились Роберт Саболич (3), Мэтт Д'Агостини (16) и Марко Мюллер (23, 60).

В группе Биби Торриани помимо "Салавата Юлаева" и "Амбри-Пиотты" выступает финский ТПС, в группе братьев Ганса и Фердинанда Каттини - швейцарский "Давос", сборная Канады и чешский "Оцеларжи". В следующем матче "Салават Юлаев" 27 декабря сыграет с ТПС.

Кубок Шпенглера завершится 31 декабря.

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