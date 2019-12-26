Ищенко: приезд БК ЦСКА вызвал ажиотаж в Калининграде, все билеты на матч Евролиги проданы

КАЛИНИНГРАД, 26 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Приезд баскетболистов ЦСКА вызвал ажиотаж в Калининграде, и все билеты на матч армейцев в рамках Евролиги были реализованы. Об этом ТАСС сообщила министр спорта области Наталья Ищенко.

В четверг ЦСКА проводит домашний матч Евролиги против "Милана", но не в Москве, а в Калининграде. Причиной переноса стала занятость московских арен в период новогодних праздников.

"Мне кажется, поначалу никто даже не верил, что ЦСКА, лучший баскетбольный клуб Европы, может играть домашний матч здесь. Но так получилось, и мы попытались организовать все на высшем уровне, - сказала Ищенко. - Приезд баскетболистов такого уровня вызвал невероятный ажиотаж, и все билеты [арена вмещает 6 тыс. зрителей] на матч были проданы. Уверена, на второй игре, уже в новом году, также будет аншлаг".

ЦСКА следующий домашний матч Евролиги против греческого "Олимпиакоса" также проведет в Калининграде. Встреча состоится 3 января.