Волейболистки казанского "Динамо" в пятый раз стали обладательницами Кубка России

ТАСС, 26 декабря. Казанское "Динамо" одержало победу над одноименным клубом из Москвы в финальном матче женского Кубка России по волейболу.

Полуфиналы, матч за третье место и финал турнира проходили в Казани. Решающая встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу волейболисток из Казани. В матче за третье место калининградский "Локомотив" обыграл екатеринбургскую "Уралочку" - 3-1.

Казанское "Динамо" в пятый раз стало обладателем Кубка страны. В прошлом сезоне команда заняла в турнире четвертое место, победительницами стали волейболистки московского "Динамо".