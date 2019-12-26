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Летние олимпийские виды спорта

Волейболистки казанского "Динамо" в пятый раз стали обладательницами Кубка России

В финале клуб из Казани обыграл московское "Динамо"
Волейболистки казанского "Динамо" Роман Кручинин/ТАСС
Описание
Волейболистки казанского "Динамо"
© Роман Кручинин/ТАСС

ТАСС, 26 декабря. Казанское "Динамо" одержало победу над одноименным клубом из Москвы в финальном матче женского Кубка России по волейболу.

Полуфиналы, матч за третье место и финал турнира проходили в Казани. Решающая встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу волейболисток из Казани. В матче за третье место калининградский "Локомотив" обыграл екатеринбургскую "Уралочку" - 3-1.

Казанское "Динамо" в пятый раз стало обладателем Кубка страны. В прошлом сезоне команда заняла в турнире четвертое место, победительницами стали волейболистки московского "Динамо".

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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