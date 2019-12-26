"Йокерит" прервал четырехматчевую победную серию "Локомотива" в КХЛ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Хельсинкский "Йокерит" в овертайме одержал победу над ярославским "Локомотивом" со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йессе Йоэнсуу (8-я, 39-я минуты), Микко Лехтонен (51) и Вели-Мати Савинайнен (62). У проигравших отличились Артур Каюмов (22, 37) и Магнус Пяяйарви (53). Нападающий "Локомотива" Стефан Да Коста, отметившийся результативной передачей, набрал 200-е очко в КХЛ.

"Локомотив" не проигрывал в КХЛ на протяжении четырех встреч. Предыдущее поражение команда потерпела 6 декабря в домашнем матче против московского "Динамо" (0:4).

В турнирной таблице Западной конференции "Йокерит" занимает четвертое место, набрав в 39 матчах 52 очка, "Локомотив" с 48 очками после 41 игры идет шестым.

В следующем матче "Йокерит" в гостях сыграет с "Сочи", "Локомотив" на выезде - с "Ак Барсом". Обе встречи пройдут 28 декабря.

В другом матче четверга магнитогорский "Металлург" в гостях обыграл рижское "Динамо" со счетом 2:0.