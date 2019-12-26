{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

"Йокерит" прервал четырехматчевую победную серию "Локомотива" в КХЛ

Финская команда выиграла в овертайме со счетом 4:3

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Хельсинкский "Йокерит" в овертайме одержал победу над ярославским "Локомотивом" со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йессе Йоэнсуу (8-я, 39-я минуты), Микко Лехтонен (51) и Вели-Мати Савинайнен (62). У проигравших отличились Артур Каюмов (22, 37) и Магнус Пяяйарви (53). Нападающий "Локомотива" Стефан Да Коста, отметившийся результативной передачей, набрал 200-е очко в КХЛ.

"Локомотив" не проигрывал в КХЛ на протяжении четырех встреч. Предыдущее поражение команда потерпела 6 декабря в домашнем матче против московского "Динамо" (0:4).

В турнирной таблице Западной конференции "Йокерит" занимает четвертое место, набрав в 39 матчах 52 очка, "Локомотив" с 48 очками после 41 игры идет шестым.

В следующем матче "Йокерит" в гостях сыграет с "Сочи", "Локомотив" на выезде - с "Ак Барсом". Обе встречи пройдут 28 декабря.

В другом матче четверга магнитогорский "Металлург" в гостях обыграл рижское "Динамо" со счетом 2:0.

Реклама на ТАСС
ЧМ по рапиду и блицу в Москве
Китайский шахматист Ван Хао лидирует после первого дня чемпионата мира по рапиду
Среди российских шахматистов выше других располагаются Даниил Дубов и Александр Мотылев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС