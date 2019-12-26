Теннисистка Бьянка Андрееску признана спортсменкой года в Канаде

ОТТАВА, 27 декабря. /ТАСС/. Теннисистка Бьянка Андрееску в четверг стала лауреатом премии Бобби Розенфельд - награды, которая ежегодно вручается лучшей канадской спортсменке журналистами национального новостного агентства Canadian Press.

"За Андрееску проголосовали 66 из 68 журналистов агентства (97% голосов). Второе место разделили шорт-трекистка Ким Бутен и бегунья Габриэла Дебю-Стаффорд", - уточняется в сообщении Canadian Press.

19-летняя Андрееску из Миссиссоги (провинция Онтарио) в 2019 году одержала три победы на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). В сентябре она стала победительницей турнира серии Большого шлема - Открытого чемпионата США. В настоящее время в рейтинге WTA она занимает пятую строчку, тогда как в конце прошлого года была на 152-м месте.

В пятницу Canadian Press объявит имя спортсмена года, а в субботу - лучшую канадскую команду 2019 года.

Премия Бобби Розенфельд вручается с 1933 года. Она названа в честь канадской олимпийской чемпионки по легкой атлетике, а также хоккеистки, баскетболистки и теннисистки.