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Футбол в Англии

"Ливерпуль" разгромил "Лестер" в матче чемпионата Англии по футболу

Встреча завершилась со счетом 4:0
Джорджиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон EPA-EFE/TIM KEETON
Описание
Джорджиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон
© EPA-EFE/TIM KEETON

ТАСС, 27 декабря. "Ливерпуль" одержал крупную победу над "Лестером" в гостевом матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Забитыми мячами отметились Роберто Фирмино (31-я и 74-я минуты), Джеймс Милнер (71) и Трент Александр-Арнольд (78).

"Ливерпуль" с учетом прошлого сезона не проигрывает в чемпионате Англии на протяжении 38 матчей, одержав в них 34 победы и четыре раза сыграв вничью. Последний раз "Ливерпуль" проигрывал в первенстве Англии 3 января 2019 года, уступив в гостях "Манчестер Сити" (1:2). Рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в Английской премьер-лиге (АПЛ) принадлежит "Арсеналу", который в 2003-2004 годах не знал поражений на протяжении 49 матчей.

В турнирной таблице "Ливерпуль" продолжает занимать первое место, набрав в 18 матчах 52 очка, одержав 17 побед и один раз сыграв вничью. Благодаря этой победе "Ливерпуль" оторвался от идущего вторым "Лестера" на 13 очков. Занимающий третье место "Манчестер Сити" (38) свой матч 19-го тура проведет в пятницу в гостях против "Вулверхэмптона".

В следующем туре "Ливерпуль" 29 декабря примет "Вулверхэмптон". "Лестер" днем ранее в гостях сыграет с "Вест Хэмом".

Результаты других матчей игрового дня: "Тоттенхэм" - "Брайтон" - 2:1; "Астон Вилла" - "Норвич" - 1:0; "Борнмут" - "Арсенал" - 1:1; "Кристал Пэлас" - "Вест Хэм" - 2:1; "Челси" - "Саутгемптон" - 0:2; "Шеффилд Юнайтед" - "Уотфорд" - 1:1; "Эвертон" - "Бёрнли" - 1:0; "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" - 4:1.

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