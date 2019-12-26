Брагин: тренерский штаб еще не решил, кто сыграет в воротах в матче МЧМ с командой Канады

ТАСС, 27 декабря. Тренерский штаб сборной России по хоккею еще не определился с вратарской позицией на матч второго тура группового этапа молодежного (игроки не старше 20 лет) чемпионата мира против команды Канады. Об этом сказал главный тренер российской сборной Валерий Брагин, чей комментарий приводит пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

В четверг подопечные Брагина проиграли команде Чехии в стартовом матче турнира со счетом 3:4. После второго периода в составе сборной России произошла замена вратаря. Вместо Ярослава Аскарова, отразившего 13 из 17 бросков, на лед вышел Амир Мифтахов.

"После матча Аскарова все поддержали, он провел первую игру на таком уровне. Выпустили Мифтахова в третьем периоде, так как надо было что-то поменять. Что касается того, кто сыграет в воротах с Канадой, то будем думать еще, сейчас не скажу. Преимущества у чехов не было, мы их перебросали, но надо было забивать, когда при счете 2:2 было три стопроцентных момента", - сказал Брагин.

Сборная России на молодежном чемпионате мира выступает в группе B с командами Германии, Канады, США и Чехии, матчи этой группы проходят в Остраве. В следующей встрече российская команда 28 декабря сыграет со сборной Канады, чехи в тот же день встретятся с немцами. В группе A, игры которой проводятся в Тршинеце, выступают сборные Казахстана, Словакии, Финляндии, Швейцарии и Швеции.

В плей-офф чемпионата мира выйдут по четыре команды из каждой группы, сборные, которые займут пятые места, сыграют серию до двух побед (2, 4 и 5 января), проигравший покинет элитный дивизион молодежного чемпионата мира. Его место на следующем турнире займет сборная Австрии, которая выиграла соревнования первого дивизиона в группе А. Молодежный чемпионат мира завершится 5 января 2020 года.