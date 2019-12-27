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ММА

Бой с Ногейрой стал самым запоминающимся в карьере Федора Емельяненко

Поединок состоялся более 15 лет назад, россиянин победил единогласным решением судей

ТОКИО, 27 декабря. /ТАСС/. Бой против Антонио Ногейры за звание чемпиона Pride стал для российского бойца Федора Емельяненко самым запоминающимся за всю его карьеру. Об этом россиянин заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио.

"Самым запоминающимся стал бой с Антонио Ногейрой за звание чемпиона в Pride", - заявил Емельяненко в ответ на соответствующий вопрос.

29 декабря на турнире Bellator в Японии состоится бой между Федором Емельяненко и американцем Куинтоном Джексоном.

Всего на счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений в ММА. Еще один бой был признан несостоявшимся. Джексон - бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В активе 41-летнего американца 38 побед и 13 поражений.

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ММА
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Федор Емельяненко хочет показать красивый бой в день рождения дочери
Поединок россиянина и американца Джексона состоится 29 декабря в Токио
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