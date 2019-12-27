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ММА

Федор Емельяненко еще не принял окончательного решения о завершении карьеры

Сейчас у 43-летнего россиянина есть действующий контракт на три поединка
Федор Емельяненко Игорь Беляев/ТАСС
Описание
Федор Емельяненко
© Игорь Беляев/ТАСС

ТОКИО, 27 декабря. /ТАСС/. Федор Емельяненко пока не решил окончательно, будет ли он завершать карьеру после предстоящих трех боев. Об этом россиянин заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио.

"Конкретики пока нет. Все будет зависеть от моего самочувствия и от Bellator", - подчеркнул он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. В то же время Емельяненко сказал, что его предстоящий бой против Куинтона Джексона, который состоится 29 декабря, вероятно, будет последним на территории Японии.

Всего на счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений в ММА. Еще один бой был признан несостоявшимся. Джексон - бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В активе 41-летнего американца 38 побед и 13 поражений.

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