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ММА

Федор Емельяненко хочет показать красивый бой в день рождения дочери

Поединок россиянина и американца Джексона состоится 29 декабря в Токио

ТОКИО, 27 декабря. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко хочет показать красивый бой и победить в поединке 29 декабря, когда у его дочери будет день рождения. Об этом россиянин заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио.

29 декабря Емельяненко встретится в Японии с американцем Куинтоном Джексоном. Поединок станет последним для него на территории этой страны.

"Конечно, хотелось бы провести этот день с дочерью, но я здесь с вами. Хочу показать красивый бой и победить", - отметил он. Примечательно, что дочь Куинтона Джексона тоже родилась 29 декабря. Спортсмены узнали об этом в октябре, когда в Токио объявили о предстоящем поединке.

Всего на счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений в ММА. Еще один бой был признан несостоявшимся. Джексон - бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В активе 41-летнего американца 38 побед и 13 поражений.

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