Куинтон Джексон: MMA в Японии умерло в определенной степени с закрытием Pride

ТОКИО, 27 декабря. /ТАСС/. Смешанные единоборства (MMA) в Японии в определенной степени умерли с закрытием промоушена Pride ("Прайд"). Такое мнение в пятницу на пресс-конференции в Токио высказал американец Куинтон Джексон, который 29 декабря встретится с российским бойцом Федором Емельяненко.

"Мне кажется, что в какой-то степени ММА в Японии умерло с уходом Pride", - отметил он. В то же время Джексон выразил надежду, что промоушен Rizin ("Райзин") сможет собрать у себя старых фанатов ММА и привлечь новых.

Соперник Емельяненко признался, что совершенно не думает о критике в сторону предстоящего боя, связанную с его возрастом обоих соперников. "Мне совершенно все равно. Да, мы уже старые, но делаем то, что любим. Люди должны быть благодарны мне, Федору и другим бойцам старой школы, потому что молодые спортсмены выросли на наших боях, будучи нашими фанатами", - отметил он.

Бой Емельяненко - Джексон состоится на турнире Bellator в Японии 29 декабря. Всего на счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений в ММА, еще один бой был признан несостоявшимся. Джексон - бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В активе 41-летнего американца 38 побед и 13 поражений.