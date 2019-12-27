Куинтон Джексон перед поединком с украинским бойцом Вовчанчиным просил "не вырубать его"

ТОКИО, 27 декабря. /ТАСС/. Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Куинтон Джексон перед своим поединком с украинским бойцом Игорем Вовчанчиным в 2002 году передал сопернику записку, в которой просил "не вырубать его". Об этом американец рассказал в пятницу на пресс-конференции перед боем с россиянином Федором Емельяненко.

"Извещение о том бое я получил за три недели до его даты. Мой тренер был в отпуске, поэтому вынужден был тренироваться с другими людьми. В той записке, что я передал Игорю [Вовчанчину], было написано: "Моя мамочка просит тебя не вырубать меня", - смеясь, рассказал Джексон.

Он также отметил, что соперник, вероятно, не говорил по-английски, так как записку попытался прочитать, держа ее вверх ногами. "Возможно, та записка в чем-то помогла мне выиграть. Однако бой был невероятно сложным для меня", - отметил он.

Бой Емельяненко - Джексон состоится на турнире Bellator в Японии 29 декабря. Всего на счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений в ММА, еще один бой был признан несостоявшимся. Джексон - бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В активе 41-летнего американца 38 побед и 13 поражений.