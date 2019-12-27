Мария Шарапова снялась с выставочного турнира на Гавайях

ТАСС, 27 декабря. Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от участия в выставочном турнире Hawaii Open. Комментарий спортсменки приводит "Газета.Ru" со ссылкой на издание Star Advertiser.

В октябре Шарапова заявила, что примет участие в Hawaii Open, потому что турнир на Гавайях - отличный способ подготовиться к Открытому чемпионату Австралии, который пройдет с 20 января по 2 февраля 2020 года.

"Я разочарована тем, что я снимаюсь с Hawaii Open. Мне нужно немного больше времени и подготовки для участия в первом турнире. Я бы хотела сыграть на турнире, чтобы увидеть своих фанатов, которые прибыли, чтобы увидеть мою игру", - сказала 32-летняя Шарапова.

Шарапову на турнире, который стартовал 27 декабря, заменила чемпионка штата Гавайи американка Алисса Тобита.

Бывшая первая ракетка мира Шарапова из-за травм в прошлом сезоне приняла участие лишь в восьми турнирах, лучшим результатом является выход в четвертьфинал в китайском Шэньчжэне. На данный момент Шарапова занимает 134-е место в рейтинге WTA.