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WTA

Мария Шарапова снялась с выставочного турнира на Гавайях

Спортсменка снялась с соревнований чтобы подготовиться к Australian Open
Мария Шарапова EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Описание
Мария Шарапова
© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ТАСС, 27 декабря. Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от участия в выставочном турнире Hawaii Open. Комментарий спортсменки приводит "Газета.Ru" со ссылкой на издание Star Advertiser.

В октябре Шарапова заявила, что примет участие в Hawaii Open, потому что турнир на Гавайях - отличный способ подготовиться к Открытому чемпионату Австралии, который пройдет с 20 января по 2 февраля 2020 года.

"Я разочарована тем, что я снимаюсь с Hawaii Open. Мне нужно немного больше времени и подготовки для участия в первом турнире. Я бы хотела сыграть на турнире, чтобы увидеть своих фанатов, которые прибыли, чтобы увидеть мою игру", - сказала 32-летняя Шарапова.

Шарапову на турнире, который стартовал 27 декабря, заменила чемпионка штата Гавайи американка Алисса Тобита.

Бывшая первая ракетка мира Шарапова из-за травм в прошлом сезоне приняла участие лишь в восьми турнирах, лучшим результатом является выход в четвертьфинал в китайском Шэньчжэне. На данный момент Шарапова занимает 134-е место в рейтинге WTA.

Теги
Шарапова, Мария ЮрьевнаWTA
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