Фигуристы Загорски и Гурейро заявили, что довольны выступлением на чемпионате России

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, выступающие в танцах на льду, довольны итогами своего выступления на чемпионате России в Красноярске. Об этом они сообщили журналистам.

Загорски и Гурейро заняли третье место с результатом 197,73 балла. Согласно критериям Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), по итогам национального первенства будет сформирован состав сборной на чемпионат Европы в австрийском Граце. Прямые путевки на турнир получат фигуристы, занявшие первые и вторые места, бронзовые призеры также имеют хорошие шансы на попадание в заявку, однако их кандидатуры должен одобрить тренерский совет.

"В принципе, хорошо оцениваем прокат [произвольной программы], - сказал Гурейро. - С Тиффани говорили перед выходом - каждый турнир отличается от других, наша задача была прокатать так, чтобы попасть на Европу, и я думаю, у нас получилось неплохо исполнить программу, зрители шикарно нас поддержали. И с технической точки зрения мы хорошо все сделали. На вращении были маленькие помарки, но мы довольны, как мы откатали".

На прошлогоднем чемпионате России Загорски и Гурейро заняли седьмое место из-за лопнувшего шнурка у партнера. Это стоило им участия в европейском первенстве. "Мы счастливы, что можем праздновать Новый год в хорошем настроении", - сказала Загорски.

Также фигуристы отметили, что теперь им предстоит в кратчайшие сроки придумать показательный номер. "Теперь мы уже думаем насчет показательного, мы договорились, что если все сложится хорошо, поставим номер, - сказал Гурейро. - Будем завтра "мутить" на тренировке".

Соревновательная часть чемпионата России завершится 28 декабря.