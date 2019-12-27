Тренер сборной Норвегии считает лыжников Большунова и Устюгова фаворитами "Тур де Ски"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум выделил россиян Александра Большунова и Сергея Устюгова в качестве одних из фаворитов в ежегодной многодневной гонке "Тур де Ски". Слова тренера передает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал NRK.

Отвечая на вопрос о фаворитах турнира, он выделил норвежцев Йоханнеса Клэбо и Эмиля Иверсена, а также лидеров сборной России. "Также я думаю, что у нас есть пара россиян в лице Сергея Устюгова и Александра Большунова", - отметил Носсум.

Большунов является трехкратным серебряным, а также бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Кроме того, в его активе четыре серебряные медали чемпионата мира 2019 года.

Устюгов является двукратным чемпионом мира, также россиянин четырежды завоевывал серебряные и один раз бронзовые медали мирового первенства.

"Тур де Ски" пройдет в Швейцарии и Италии с 28 декабря 2019 года по 5 января 2020 года.