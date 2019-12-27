РПЛ опубликовала сборную лучших футболистов чемпионата России по итогам десятилетия

ТАСС, 27 декабря Российская премьер-лига (РПЛ) представила сборную лучших футболистов чемпионата России по итогам уходящего десятилетия. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

В команду вошли вратарь - Игорь Акинфеев (ЦСКА), защитники - Юрий Жирков ("Анжи", Махачкала; "Динамо", Москва; "Зенит", Санкт-Петербург"), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Бранислав Иванович ("Зенит"), Марио Фернандес (ЦСКА), полузащитники - Понтус Вернблум, Александр Головин (оба - ЦСКА), Халк, Данни (оба - "Зенит"), нападающие Вагнер Лав (ЦСКА) и Артем Дзюба ("Спартак", Москва; "Ростов"; "Зенит").

Сборная была выбрана по результатам голосования болельщиков на странице РПЛ в социальной сети Instagram.