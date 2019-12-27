СМИ: футболист "Реала" Азар летом отказался переходить в "Баварию" из-за брата

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Полузащитник мадридского "Реал" Эден Азар отказался от перехода в мюнхенскую "Баварию" минувшим летом, чтобы не играть в одном чемпионате вместе со своим младшим братом Торганом Азаром. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал talkSPORT.

Бывший партнер Азара по лондонскому "Челси" вратарь Роберт Грин рассказал порталу, что бельгиец даже не рассматривал вариант перехода в немецкий клуб.

"Для Эдена это было абсолютно исключено. Он заявил, что не перейдет туда, потому что в Германии уже играет его брат Торган. Эден не хотел, чтобы в лиге их стали называть "Эден Азар и его брат". Это может показаться высокомерием, но на самом деле это было великодушие", - сказал Грин.

Эден Азар перешел из "Челси" в "Реал" в июле 2019 года за €100 млн. Торган Азар выступает за дортмундскую "Боруссию".