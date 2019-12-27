{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат России по фигурному катанию

Фигурист Воронов заявил, что был счастлив возможности выступить на чемпионате России

Спортсмен допустил несколько ошибок в произвольной программе и набрал в сумме 233,82 балла, что не позволит ему побороться за медали

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Фигурист Сергей Воронов был счастлив предоставленной возможности выступить на чемпионате России в Красноярске, несмотря на неудовлетворительный результат. Об этом он сообщил журналистам.

32-летний Воронов допустил несколько ошибок в произвольной программе и набрал по сумме программ 233,82 балла, что не позволит ему побороться за медали.

"Чемпионат России - непростой старт для всех, и я рад, что сюда приехал. Конечно, мои прокаты могли быть и лучше, но я боролся до конца, цеплялся за каждый элемент. Сейчас мне нужно выдохнуть, пообщаться с командой, я всегда любил, люблю и буду любить фигурное катание, в данном случае как спортсмен, чему я безмерно счастлив".

В конце выступления в произвольной программе у Воронова пошла кровь из носа. "Два дня идет, сухой воздух, но это уже неважно, - отметил он. - Думал, на вращениях пойдет - да так и случилось, попачкал красивый белый лед, жаль".

Воронов является серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы, серебряным призером командного чемпионата Европы и Универсиады.

Чемпионат России завершится в субботу.

Теги
Чемпионат России по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
Чемпионат России по фигурному катанию
Шулепов считает странной критику его костюма с дизайном формы заключенных Освенцима
В нынешнем сезоне он выступает в произвольной программе под музыку из фильма "Список Шиндлера" и использует данный костюм
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС