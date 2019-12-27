Фигурист Воронов заявил, что был счастлив возможности выступить на чемпионате России

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Фигурист Сергей Воронов был счастлив предоставленной возможности выступить на чемпионате России в Красноярске, несмотря на неудовлетворительный результат. Об этом он сообщил журналистам.

32-летний Воронов допустил несколько ошибок в произвольной программе и набрал по сумме программ 233,82 балла, что не позволит ему побороться за медали.

"Чемпионат России - непростой старт для всех, и я рад, что сюда приехал. Конечно, мои прокаты могли быть и лучше, но я боролся до конца, цеплялся за каждый элемент. Сейчас мне нужно выдохнуть, пообщаться с командой, я всегда любил, люблю и буду любить фигурное катание, в данном случае как спортсмен, чему я безмерно счастлив".

В конце выступления в произвольной программе у Воронова пошла кровь из носа. "Два дня идет, сухой воздух, но это уже неважно, - отметил он. - Думал, на вращениях пойдет - да так и случилось, попачкал красивый белый лед, жаль".

Воронов является серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы, серебряным призером командного чемпионата Европы и Универсиады.

Чемпионат России завершится в субботу.