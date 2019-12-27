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Чемпионат России по фигурному катанию

Фигурист Даниелян рад, что смог показать четверной сальхов на чемпионате России

Спортсмен признался что хочет показать абсолютно чистое катание на юниорском первенстве страны

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Фигурист Артур Даниелян доволен тем, что сумел выполнить четверной сальхов во время чемпионата России в Красноярске. Об этом он сообщил журналистам.

16-летний Даниелян неудачно исполнил короткую программу, набрав в ней 75,72 балла. В ходе проката он попытался выполнить сальхов в четыре оборота, однако попытка завершилась падением. В произвольной он снова прыгнул четверной сальхов, на этот раз чисто приземлив элемент. По сумме двух программ он набрал 253,42 балла.

"Я наконец-то показал чистую произвольную программу без серьезных ошибок, дважды показал сальхов, - сказал он. - Выходил уже с другим настроем - не как вчера, старался показать то катание, над которым работали".

"Впереди у меня юниорское первенство [России], там хочу показать абсолютно чистое катание, отобраться на юниорский чемпионат мира, заняв первое место", - добавил фигурист.

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Чемпионат России по фигурному катанию
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