Фигурист Даниелян рад, что смог показать четверной сальхов на чемпионате России

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Фигурист Артур Даниелян доволен тем, что сумел выполнить четверной сальхов во время чемпионата России в Красноярске. Об этом он сообщил журналистам.

16-летний Даниелян неудачно исполнил короткую программу, набрав в ней 75,72 балла. В ходе проката он попытался выполнить сальхов в четыре оборота, однако попытка завершилась падением. В произвольной он снова прыгнул четверной сальхов, на этот раз чисто приземлив элемент. По сумме двух программ он набрал 253,42 балла.

"Я наконец-то показал чистую произвольную программу без серьезных ошибок, дважды показал сальхов, - сказал он. - Выходил уже с другим настроем - не как вчера, старался показать то катание, над которым работали".

"Впереди у меня юниорское первенство [России], там хочу показать абсолютно чистое катание, отобраться на юниорский чемпионат мира, заняв первое место", - добавил фигурист.