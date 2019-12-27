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КХЛ

"Авангард" продлил контракты с хоккеистами Поккой и Чудиновым

Соглашения с игроками пролонгированы до 2022 года

ТАСС, 27 декабря. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" продлил контракты с защитниками финном Вилле Поккой и россиянином Максимом Чудиновым до конца апреля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

В составе "Авангарда" 25-летний Покка в нынешнем сезоне КХЛ принял участие в 41 матче, в которых забросил одну шайбу и отдал десять результативных передач. За все время выступления в лиге финский защитник провел 121 игру, набрав 31 очко (10 голов + 21 передача).

29-летний Чудинов в нынешнем сезоне выходил на лед в 12 матчах, в которых смог дважды поразить ворота соперника, также на его счету две голевые передачи. В общей сложности он принял участие в 635 играх в КХЛ, в которых набрал 223 очка (73+150).

"Авангард" находится на втором месте в Восточной конференции КХЛ, набрав в 41 матче 54 очка. В ближайшей игре регулярного чемпионата КХЛ омский клуб 28 декабря в гостях встретится с "Нефтехимиком" из Нижнекамска.

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