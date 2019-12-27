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Чемпионат России по фигурному катанию

Тренер заявил, что доволен выступлением фигуриста Алиева на чемпионате России

В произвольной программе спортсмен чисто исполнил четверной лутц, однако затем допустил падения на четверном тулупе и на дорожке шагов

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Тренер фигуриста Дмитрия Алиева Евгений Рукавицын доволен исполнением произвольной программы своего подопечного на чемпионате России в Красноярске. Об этом он сообщил журналистам.

Алиев в произвольной программе чисто исполнил четверной лутц, однако затем допустил падения на четверном тулупе и на дорожке шагов. По сумме двух прокатов он получил 260,98 балла.

"Доволен катанием Димы, не знаю судейские дела - не следил, - сказал Рукавицын. - Доволен четверным лутцем, остальными элементами. И самое главное, доволен тем, что он справился с напряжением - чемпионат России очень сложен в этом плане, напряжение в связи с отбором".

Соревновательная часть чемпионата России завершится 28 декабря. Согласно критериям Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), по итогам национального первенства будет сформирован состав сборной на чемпионат Европы в австрийском Граце.

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Чемпионат России по фигурному катанию
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Чемпионат России по фигурному катанию
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