"Авангард" продлил контракты с хоккеистами Широковым и Емелиным на два года

ТАСС, 27 декабря. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" продлил контракты с россиянами Сергеем Широковым и Алексеем Емелиным на два года. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

За "Авангард" 33-летний форвард Широков в текущем сезоне КХЛ сыграл в 24 матчах и набрал 18 очков (7 шайб + 11 передач). За все время выступления в КХЛ нападающий принял участие в 557 встречах и набрал 361 (156+205) очко. В составе сборной России он становился победителем Олимпийских игр - 2018, двукратным победителем (2012, 2014), а также серебряным (2015) и бронзовым (2016) призером чемпионатов мира.

33-летний защитник Емелин в нынешнем сезоне сыграл в восьми матчах, не записав ни одного очка в свой актив. Всего на счету защитника 286 матчей в КХЛ и 84 (26+58) очка. В активе Емелина за национальную сборную победа на мировом первенстве 2012 года, серебро 2010 года и две бронзовые медали 2007 и 2016 годов.

"Авангард" находится на втором месте в Восточной конференции КХЛ, набрав в 41 матче 54 очка. В ближайшей игре регулярного чемпионата КХЛ омский клуб 28 декабря в гостях встретится с "Нефтехимиком" из Нижнекамска.