СМИ: бывший футболист "Зенита" Паредес зимой может перейти в "Ювентус"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Аргентинец Леандро Паредес, выступающий за французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен", зимой может перейти в туринский "Ювентус". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянское издание Corriere dello Sport.

По информации издания, взамен аргентинца итальянский клуб готов отдать немецкого полузащитника Эмре Джана. Отмечается, что оба футболиста настроены сменить свои нынешние команды. Сделка между клубами может состояться в январе 2020 года, когда в Европе откроется трансферное окно.

Паредес перешел в ПСЖ в январе 2019 года из санкт-петербургского "Зенита". В нынешнем сезоне он провел за парижский клуб 15 матчей во всех турнирах, на его счету одна голевая передача.

Джан стал игроком "Ювентуса" после перехода из английского "Ливерпуля", трансфер состоялся в июле 2018 года. В нынешнем сезоне немец сыграл за туринский клуб семь матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.